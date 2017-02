An dieser Stelle möchten wir noch einmal daran erinnern, dass ihr ab dem heutigen Donnerstag, den 2. Februar die Möglichkeit habt, den Taktik-Shooter "Rainbow Six Siege" kostenlos in Augenschein zu nehmen.

Im Laufe des heutigen Tages erreichte uns bereits ein frischer Teaser zu Ubisofts Taktik-Shooter "Rainbow Six Siege", in dem der Operator Mira in den Mittelpunkt rückt.

Mira ist ein Verteidigungsspezialist und in der Lage Fenster in Wände zu montieren, um die Angreifer bereits kommen zu sehen. Zur Verfügung gestellt wird der neue Operator im Rahmen der "Velvet"-Erweiterung, die ab dem 7. Februar auf allen Plattformen erhältlich ist. Während Inhaber des Season-Pass sofortigen Zugriff auf den neuen Operator erhalten, müssen alle anderen diesen erst mit In-Game-Credits freischalten.

Rainbow Six Siege: Shooter ab heute kostenlos spielbar

Um noch skeptischen Spielern den Taktik-Shooter schmackhaft zu machen, kündige Ubisoft vor wenigen Tagen eine kostenlose Trial-Phase an. Diese startet am heutigen Donnerstag, den 2. Februar und bietet euch ab sofort die Möglichkeit, "Rainbow Six Siege" kostenlos in Augenschein zu nehmen. Zur Verfügung steht die Gratis-Trial-Phase bis Sonntag, den 5. Februar.

"Erhalte Zugang zur Vollversion und lade deine Freunde ein, an deiner Seite zu kämpfen! Dein Spielfortschritt wird beibehalten, wenn du anschliessend das Spiel kaufst", kommentiert Ubisoft das Ganze.

