Resident Evil 7: Etwa 10 Prozent der Käufer spielen mit PlayStation VR – Update 2

"Resident Evil 7" zählt zu den ersten AAA-Spielen, die einen komplett verankerten VR-Support bieten. Und dieser wird auch ausgiebig genutzt. Etwa zehn Prozent der Käufer sind mit PlayStation VR auf dem Kopf im Horrorspiel unterwegs.

Das in dieser Woche veröffentlichte "Resident Evil 7" kann von Besitzern des Virtual Reality-Headsets PlayStation VR komplett in der virtuellen Realität gemeistert werden. Und von dieser Möglichkeit machen offenbar viele Spieler Gebrauch. Das lässt sich einer Statistik entnehmen, die auf der offiziellen Seite der "Resident Evil"-Reihe veröffentlicht wurde. Demnach sind in "Resident Evil 7" weltweit etwa zehn Prozent der Spieler mit PlayStation VR auf dem Kopf unterwegs.

Das ist ein recht ordentlicher Wert. Denn berücksichtigt werden muss, dass der PSVR-Support natürlich nur bei der PS4-Version des Titels greift. "Resident Evil 7" kam allerdings für insgesamt drei Plattformen auf den Markt. Zudem ist längst nicht jeder PS4-Besitzer Inhaber eines VR-Headsets oder dazu bereit, den Horror dermaßen intensiv zu erleben.

Der offiziellen Statistikseite zu "Resident Evil 7" lassen sich noch weitere Zahlen entnehmen. Das gilt beispielsweise für die von den Spielern verbrachte In-Game-Zeit, die sich bisher auf knapp 370 Jahre summiert hat. Die gelaufene Distanz wird mit mehr als acht Millionen Kilometern angegeben. Dabei wurden mehr als zwölf Millionen Feinde zur Strecke gebracht. Alle weiteren Statistiken findet ihr hier.

Wenige Tage nach dem offiziellen Release von "Resident Evil 7" sprach Capcom noch einmal über die Entscheidung, zu den Survival-Horror-Wurzeln der Reihe zurüc...

"Resident Evil 7" kam am vergangenen Dienstag in den Handel. Laut Capcom wurden bisher 2,5 Millionen Exemplare des Horrorspiels ausgeliefert.

Update: Inzwischen sind ein paar Tage vergangen und die Zahlen haben sich erhöht. Die Daten von fast einer Million Spielern wurden auf der offiziellen Seite ausgewertet. Beim Spielstart mussten diese dem Transfer zustimmen. Der Prozentsatz der PlayStation Plus-User hat sich gefestigt und liegt bei aktuell 9,48 Prozent.

Update 2: Inzwischen haben mehr als eine Million Spieler ihre Daten freigegeben, die somit ausgewertet werden konnten. Gleichzeitig wurde in Bezug auf die VR-Nutzung ein neuer Meilenstein erreicht. Mehr als 100.000 Spieler gruseln sich mit PlayStation VR auf dem Kopf durch "Resident Evil 7". Der Prozentsatz sank zugleich minimal auf 9,33 Prozent.

Auch interessant