Rocket League: Erhält offizielle Spielzeugautos – Neuer Meilenstein erreicht

Einmal mehr hat Psyonix einige Ankündigungen bezüglich des Multiplayer-Hits "Rocket League" vorgenommen. Neben einem neuen Meilenstein bei den Spielerzahlen präsentierte man auch eine Spielzeugkollektion.

Der Erfolg des Multiplayer-Titels "Rocket League" scheint nicht abzulassen. Denn so haben die zuständigen Entwicklern von Psyonix inzwischen bekanntgegeben, dass man weitere eine Million Spieler auf den Servern begrüßen konnte. So hatten wir noch im Januar davon berichtet, dass "Rocket League" 25 Millionen Spieler verzeichnen konnte. Ab heute reden wir sogar von 26 Millionen Spielern.

Desweiteren hat Psyonix zumindest schon einmal für den amerikanischen Markt einige neue Merchandise-Gegenstände enthüllt. Demnach arbeitet man mit Zag Toys zusammen, um aufziehbare Spielzeugautos in den Handel zu bringen, die auf den bekannten Fahrzeugen aus "Rocket League" basieren. So sollen unter anderem Octane, Dominus, Grog, Backfire, X-Devil, Merc, Hotshot und Masamune den Weg in die heimischen Kinderzimmer finden.

Insgesamt sollen 12 verschiedene Modelle in den Handel kommen. Ab Frühjahr 2017 wird man diese kaufen können und teils gar einen Download-Code für eine spezielle Raketenspur erhalten. Ob die Spielzeuge auch noch in Europa erscheinen werden, ist bisher nicht bekannt.

