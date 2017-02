Sony: PlayStation-Geschäft mit höheren Gewinnen

Während Sony als Gesamtkonzern im vergangenen Quartal sinkende Gewinne hinnehmen musste, geht es der Gamingsparte hervorragend. Die Einnahmen stiegen. Verantwortlich seien sinkende Produktionskosten und steigende Software-Verkäufe.

Sony hat die Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt. Die PlayStation-Sparte konnte in diesem Zeitraum zulegen, was unter anderem einen höheren Gewinn in dieser Abteilung nach sich zog. Schon in einer vorangegangenen Meldung gingen wir auf die aktuelle Verkaufszahl der PlayStation 4 ein.

Das dritte Quartal lief vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2016 und sorgte bei Sony für einen Gesamtgewinn von 19,6 Milliarden Yen. Umgerechnet sind das etwa 161 Millionen Euro. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ist das allerdings ein erheblicher Rückgang, da der Gewinn vor einem Jahr noch bei 986,61 Millionen Euro lag. Der erhebliche Rückgang ist auf einen Gewinneinbruch bei Sony Pictures zurückzuführen.

Der Umsatz im dritten Quartal wird mit 2,39 Billionen Yen angegeben. Das sind etwa 19,63 Milliarden Euro und zugleich 7,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Besser lief es separat betrachtet in der Sparte "Game & Network Services“, in die das PlayStation-Business aufgenommen wurde. In dieser Sparte kam ein Umsatz von 617,7 Milliarden Yen zusammen. Das sind etwa 5,07 Milliarden Euro und somit 5,2 Prozent mehr als im Vorjahr.

Auch konnte in der Gaming-Sparte der Gewinn angehoben werden. Unter dem Strich verdient wurden in den drei Monaten umgerechnet rund 410,74 Millionen Euro. Im Vorjahr lag der Gewinn bei 330,24 Millionen Euro. Der höhere Gewinn wird den sinkenden Produktionskosten und den steigenden Software-Verkäufen zugeschrieben.

