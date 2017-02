Wer sich die Farming-Simulation "Stardew Valley" für die Xbox One oder die PlayStation 4 ins heimische Regal stellen möchte, bekommt im Laufe des Jahres die Möglichkeit dazu geboten. So kündigte 505 Games heute eine Retail-Version zum geistigen "Harvest Moon"-Nachfolger an.

Zu den größten Überraschungshits der vergangenen Jahre dürfte zweifelsohne die Farming-Simulation "Stardew Valley" gehören, die beim Ein-Mann-Studio ConcernedApe entstand.

Diese eroberte die Herzen der PC-Spieler im Sturm und ließ schnell schnell den Ruf nach einer Umsetzung für die Konsolen laut werden. Ende des vergangenen Jahres war es dann so weit und "Stardew Valley" fand in einer digitalen Fassung den Weg auf die Xbox One und die PlayStation 4.

Stardew Valley: Erscheint auch als Collector’s Edition im Handel

Mit dem heute angekündigten Update auf die Version 1.4 wird "Stardew Valley" auf den beiden Konsolen Xbox One und PlayStation 4 von weiteren Fehlern befreit. D...

Dabei wird es allerdings nicht bleiben. Stattdessen wird derzeit nicht nur an einer Umsetzung für Nintendos im März erscheinende Plattform Switch gearbeitet, des Weiteren kündigte 505 Games nun an, dass "Stardew Valley" in Form einer Collector’s Edition den Weg in den Handel finden wird.

Abgesehen von der Tatsache, dass diese für die Xbox One sowie die PlayStation 4 erscheinen wird, ließ sich der Publisher bisher keine weiteren Details entlocken. Somit ist unklar, welche Inhalte die Retail-Version zu "Stardew Valley" umfassen wird beziehungsweise wann diese erscheinen soll.

Warten wir weitere Details von offizieller Seite ab.

