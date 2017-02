Allem Anschein nach bekommt der Client der Gaming- und Vertriebsplattform Steam in Kürze einen neuen Anstrich spendiert. Dies lassen zumindest Bilder vermuten, die in der Beta-Fassung des Clients gefunden, von Valve jedoch wieder entfernt wurden.

In den vergangenen Wochen und Monaten versicherten uns die verantwortlichen von Valve immer wieder, dass hinter den Kulissen an weiteren Verbesserungen für die hauseigene Vertriebs- und Gaming-Plattform gearbeitet wird.

Wie sich in diesen Tagen abzeichnet, könnten diese schon in Kürze Einzug halten. Dies deuten zumindest entsprechende Schnappschüsse an, auf die findige Nutzer im Beta-Client stießen. Diese lassen vermuten, dass die Nutzeroberfläche des Steam-Clients einen komplett neuen Anstrich spendiert bekommt. So ist unter dem Namen "SteamU" ein überarbeitetes Interface zu sehen.

Steam: Der Client bekommt offenbar eine neue Nutzeroberfläche spendiert

Die zuständigen Entwickler von Firaxis Games haben nun bekanntgegeben, dass "Civilization 6"-Spieler in naher Zukunft mit Mod-Tools und einer Steam Workshop-Un...

Optisch stechen bei diesem vor allem die neuen Kategorien für "Filme", "Musik", "Comics" und "TV-Serien" auf. Da eine offizielle Stellungnahme seitens Valve noch aussteht, bleibt allerdings abzuwarten, ob die besagten Schnappschüsse in der Tat aus einer neuen Version des Steam-Clients stammen oder lediglich verworfene Design-Konzepte darstellen.

Valve entschloss sich jedenfalls dazu, die Bilder mit einem weiteren Update komplett aus dem Beta-Client zu entfernen. Warten wir eine offizielle Stellungnahme des US-Studios ab, das hoffentlich bald für Klarheit sorgen wird.

These images shipped with the new Steam Client beta. Filename mentions "SteamU". Original files can be found here: https://t.co/Xea2ZuMCgO pic.twitter.com/fybGy6g6ro — Steam Database (@SteamDB) 1. Februar 2017

Auch interessant