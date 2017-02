Steep: Alaska-DLC im Teaser-Trailer

Spieler von "Steep" werden in Kürze mit dem kostenlosen Alaska-DLC bedacht, der in wenigen Tagen zum Download bereitstehen wird. Schon heute kann ein passender Teaser-Trailer in Augenschein genommen werden.

Ubisoft möchte am 10. Februar 2017 eine kostenlose Download-Erweiterung für das Wintersportspiel "Steep" veröffentlichen, wie das Unternehmen schon vor einiger Zeit zu verstehen gab. Mit der Erweiterung werdet ihr nach Alaska verfrachtet, wo ein neues Spielgebiet auf euch wartet. In einem frisch veröffentlichten Teaser-Trailer wird bereits ein Ausblick darauf gewährt. Nach der finalen Veröffentlichung des Alaska-DLCs für "Steep" könnt ihr euch dort auf allerlei Events einstellen.

Dazu zähen unter anderem die ersten Branded-Challenges, in denen die Spieler Steep-Credits und Ruf-Punkte erhalten können. Später werden diese Herausforderungen auch in den Alpen zur Verfügung stehen. Veröffentlicht werden soll Alaska am oben genannten Tag für PC, Xbox One und PlayStation 4. Viele weitere Meldungen zum Wintersportspiel findet ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht zu "Steep".

Auch interessant