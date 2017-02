Stormlands: Warum wurde das Xbox One-Rollenspiel eingestellt?

Vor dem offiziellen Launch der Xbox One bestätigten die Entwickler von Obsidian Entertainment die laufenden Arbeiten am Rollenspiel "Stormlands", das exklusiv für die Microsoft-Konsole erscheinen sollte. Doch warum wurden die Arbeiten an dem Projekt eingestellt?

Bereits im Jahr 2011 und somit vor dem offiziellen Launch der Xbox One gab das unabhängige Studio Obsidian Entertainment bekannt, dass am Rollenspiel "Stormlands" gearbeitet wird, das ursprünglich exklusiv für die aktuelle Microsoft-Konsole erscheinen sollte.

Daraus wurde aus allerdings nichts, da der Titel schon im darauffolgenden Jahr eingestellt wurde. Eine Entwicklung, auf die Feargus Urquhart, das Studio-Oberhaupt von Obsidian Entertainment, in einem aktuellen Statement etwas näher einging. Wie er ausführt, ist das Aus von "Stormlands" auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Titel schlichtweg keine Unterstützer bei Microsoft fand.

Stormlands: Darum wurde der Titel eingestellt

Aktuell eilt die Crowdfunding-Kampagne zum Rollenspiel "Pillars of Eternity 2: Deadfire" von einem Erfolg zum nächsten. Wie bekannt gegeben wurde, kamen mittle...

"Warum wurde Stormlands eingestellt? Stormlands wurde eingestellt, weil wir bei Microsoft keinen eigenen Befürworter hatten", so Urquhart, der im gleichen Atemzug darauf hinweist, dass man bei Spielen, die ein großes Budget voraussetzen, schlichtweg auf einen Publisher beziehungsweise einen Unterstützer angewiesen ist, der das Spiel verteidigt und das Management eines Publishers dazu ermutigt, Geld und Zeit in das Projekt zu investieren.

Dies sei bei "Stormlands" jedoch nicht der Fall gewesen. Ganz im Gegenteil: Im Rahmen eines finalen Green-Light-Meetings im März 2012 soll sich Microsoft dazu entschlossen haben, das Projekt einzustellen. Eine Entscheidung, von der Obsidian Entertainment offenbar kalt erwischt wurde.

So mussten nach dem Aus von "Stormlands" knapp 30 Angestellte des Unternehmens ihren Arbeitsplatz räumen und sich nach einer neuen Stelle umsehen.

Quelle: Kotaku

Auch interessant