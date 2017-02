The Elder Scrolls Online: Morrowind im TV-Spot vorgestellt

Die kommende Erweiterung "The Elder Scrolls Online: Morrowind" wird in einem neuen TV-Spot beworben. Die Veröffentlichung des Addons erfolgt aber erst im Juni dieses Jahres.

In Anschluss an die Enthüllung von "The Elder Scrolls Online: Morrowind" und der Präsentation eines ersten Trailers zeigen ZeniMax und Bethesda einen TV-Spot zur kommenden Erweiterung. Nach dem Download des Addons seid ihr in der Lage, auf die legendäre Insel Vvardenfell zurückzukehren. Dabei handelt es sich um den Schauplatz von "The Elder Scrolls 3: Morrowind".

Das Addon umfasst eine riesige neue Zone, eine neue Charakterklasse sowie eine neue Prüfung. Zugleich bietet "The Elder Scrolls Online: Morrowind" 30 Stunden zusätzliche Story-Spielzeit und einen neuen PvP-Modus für drei Teams, die aus jeweils vier Spielern bestehen. Die Erweiterung ist laut der Angabe der Entwickler sowohl für Neulinge als auch für Veteranen geeignet.

Bethesda Softworks und ZeniMax Online haben nun die Erweiterung "The Elder Scrolls Online: Morrowind" offiziell enthüllt. Es wird Zeit nach Vvardenfell zurück...

Erscheinen wird "The Elder Scrolls Online: Morrowind" weltweit am 6. Juni 2017 für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One. Hier der anfangs erwähnte TV-Spot:

Auch interessant