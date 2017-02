The Last Guardian: Fantasy-Abenteuer offiziell im Preis gesenkt

Nachdem das Fantasy-Abenteuer "The Last Guardian" bisher nicht die gewünschten Verkaufszahlen aufwies, entschloss sich Sony dazu, den Preis des Titels mit sofortiger Wirkung zu senken.

Nach einer gefühlten Ewigkeit wurde das Fantasy-Abenteuer "The Last Guardian" Anfang Dezember endlich offiziell für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Allerdings zeichnete sich schon nach wenigen Wochen ab, dass der Titel die in ihn gestellten Erwartungen wohl nicht erfüllen wird. Da "The Last Guardian" offenbar bis heute nicht die gewünschten Verkaufszahlen vorzuweisen hat, machte Sony nun Nägel mit Köpfen und entschloss sich dazu, den Preis des Titels zu senken.

The Last Guardian: Sinkt im Preis

Während der Preis von "The Last Guardian" in Nordamerika von 59,99 auf 39,99 US-Dollar sank, kann das Abenteuer aus dem hiesigen PlayStation Store ab sofort zum Preis von 34,99 Euro heruntergeladen werden. "Von Japan Studio kommt eine unvergessliche Geschichte über Kameradschaft, Vertrauen und außergewöhnliche Abenteuer in einem seltsamen, mystischen Land", heißt es in der offiziellen Produktbeschreibung.

"Als ein kleiner Junge einer riesigen, mysteriösen Kreatur namens Trico begegnet, bauen die beiden eine tiefe, unzertrennliche Bindung auf, die es ihnen ermöglicht, inmitten all der einstürzenden Ruinen und tödlichen Gefahren zu überleben. Das ungleiche Paar muss zusammenarbeiten und miteinander kommunizieren, um die gewaltigen Hindernisse zu überwinden und die Geheimnisse ihrer wunderschönen Fantasy-Welt aufzudecken – und schließlich ihre berührende und emotional aufgeladene Reise zu überleben."

