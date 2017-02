Titanfall 2: Live Fire-Modus im Gameplay-Trailer

Der First-Person-Shooter "Titanfall 2" wird in diesem Monat ein weiteres kostenloses Inhaltsupdate erhalten. Ein neuer Gameplay-Trailer präsentiert uns nun auch den "Live Fire"-Spielmodus.

Die Verantwortlichen von Electronic Arts und Respawn Entertainment haben nun einen frischen Gameplay-Trailer zum kommenden Inhaltsupdate des First-Person-Shooters "Titanfall 2" veröffentlicht. Denn im Laufe dieses Monats wollen die Entwickler einen neuen Spielmodus sowie zwei weitere Mehrspielerkarten ins Spiel integrieren.

Demnach wird man in Kürze den Modus "Live Fire" spielen können, Dabei handelt es sich um einen schnellen, rundenbasierten Eliminierungsmodus, in dem zwei Teams mit je sechs Piloten gegeneinander antreten. Allerdings wird man die Titans in der Garage lassen müssen. Jede Runde bietet lediglich 60 Sekunden Spielzeit, in der man das gegnerische Team eliminieren oder die neutrale Flagge übernehmen muss. Das Team, das die Flagge trägt, sobald die Zeit abläuft, gewinnt automatisch die Runde. Sollte niemand die Flagge tragen, gewinnt das Team mit den meisten Eliminierungen.

Für "Live Fire" bringt man die zwei designierten Karten "Stacks" und "Meadow" ins Spiel, die kontrollierte Sichtlinien, Engstellen und Umgehungsrouten zu bieten haben, die Konfrontationen forcieren. Einen konkreten Termin hat das kostenlose Inhaltsupdate allerdings noch nicht erhalten.

Auch interessant