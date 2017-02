Valve: Europäische Kommission leitet Untersuchung zu mutmaßlich wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen ein

Die Verantwortlichen der Europäischen Kommission haben nun bekanntgegeben, dass man Valve sowie fünf Publisher auf Grundlage des Kartellrechts untersuchen wird.

Die Europäische Kommission hat nun drei Untersuchungen bezüglich des Kartellrechts eingeleitet. Neben ausgewählten Herstellern der Unterhaltungselektronik und einer Diskriminierung bei Hotelpreisen werden auch verschiedene Videospielpublisher überprüft.

Die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sagte diesbezüglich: "Der elektronische Handel sollte den Verbrauchern eine größere Auswahl an Waren und Dienstleistungen verschaffen und ihnen die Möglichkeit bieten, über Grenzen hinweg einzukaufen. Die drei Untersuchungen, die wir heute eingeleitet haben, konzentrieren sich auf Verhaltensweisen, bei denen wir den Verdacht haben, dass sie von den betreffenden Unternehmen eingesetzt werden, um den Verbrauchern diese Vorteile zu verwehren."

Werden Geoblocking-Maßnahmen verwendet?

Die Kommission hat nun vor allem die Valve Corporation, Eigentümer der Vertriebsplattform Steam, aufs Korn genommen, um herauszufinden, ob auch bilaterale Vereinbarungen mit den Publishern Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media und ZeniMax bestehen. Dabei konzentriert man sich vor allem auf Geoblocking-Praktiken, die die Verbraucher daran hindern digitale Inhalte zu kaufen, weil sich der Verbraucher entweder im Ausland befindet oder dort sogar seinen Wohnsitz hat.

Bekanntermaßen muss man einen Aktivierungsschlüssel über Steam eingeben, um zu bestätigen, dass man keine Raubkopie erstanden hat. Mit der Untersuchung möchte die Europäische Kommission aufdecken, ob die Vereinbarungen die Aktivierungsschlüssel zum Zwecke des Geoblockings vorschreiben.

"Ein 'Aktivierungsschlüssel' kann nur den Verbrauchern in einem bestimmten EU-Mitgliedstaat (z. B. in der Tschechischen Republik oder in Polen) Zugang zu einem gekauften Spiel gewähren", heißt es in einer offiziellen Pressemeldung. "Dies könnte einen Verstoß gegen die EU-Wettbewerbsvorschriften darstellen, da der grenzüberschreitende Wettbewerb infolge der Beschränkung des sogenannten 'Parallelhandels' im Binnenmarkt beeinträchtigt und Verbraucher daran gehindert werden, Spiele zu günstigeren Preisen aus anderen Mitgliedstaaten zu beziehen."

