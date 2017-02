Vampyr & Call of Cthulhu: Beide Spiele erscheinen frühestens zum Jahresende

Die Verantwortlichen von Focus Home Interactive haben nun bekanntgegeben, dass die beiden kommenden Spiele "Vampyr" und "Call of Cthulhu" frühestens Ende des Jahres erscheinen werden.

Der Publisher Focus Home Interactive scheint in diesem Jahr zumindest zwei heiße Eisen im Feuer zu haben. So schaffen es Dontnod Entertainments "Vampyr" sowie Cyanide Studios "Call of Cthulhu" in ersten Videos eine dichte Atmosphäre aufzubauen. Doch wer gehofft hatte, dass man zumindest einen der beiden Titel in der ersten Jahreshälfte 2017 spielen kann, den müssen wir nun enttäuschen.

Denn Focus Home Interactive hat auf der hauseigenen Seite die Veröffentlichungszeiträume der beiden Titel eingegrenzt und bekanntgegeben, dass man derzeit sowohl bei "Vampyr" als auch bei "Call of Cthulhu" mit einer Veröffentlichung im vierten Quartal 2017 rechnet. Somit würden diese Spiele zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember den Weg in den Handel finden.

Somit bleibt abzuwarten, ob die beiden Spiele tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen oder möglicherweise doch noch auf das kommende Jahr verschoben werden. Damit ihr noch einmal einen Eindruck von den beiden Spielen erhaltet, binden wir euch die aktuellsten Videos ein weiteres Mal ein.

