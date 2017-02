Kurz vor dem Wochenende gab Nintendo bekannt, wann die beiden verschiedenen Versionen von "Yo-Kai Watch 2" hierzulande erscheinen werden. Wann ist es so weit?

Schon vor einer ganzen Weile räumte Nintendo ein, dass "Yo-Kai Watch 2" in Europa erst im Frühjahr und somit mit ein wenig Verspätung erscheinen wird.

Im Zuge einer aktuellen Pressemitteilung enthüllte das japanische Unternehmen nun den finalen Releasetermin für Europa und gab bekannt, dass Nintendo 3DS-Spieler hierzulande ab dem 7. April zugreifen dürfen. Genau wie es in Japan und Nordamerika der Fall ist, wird "Yo-Kai Watch 2" auch in Europa in zwei verschiedenen Versionen erscheinen.

Yo-Kai Watch 2: Releasetermin und zwei Versionen für Europa bestätigt

"Auf einer spannenden Zeitreise erkunden die Spieler weitläufige, detailverliebt gestaltete Gegenden rund um Lenzhausen. Sie freunden sich mit neuen, ebenso schrägen wie schelmischen Yo-kai an und enthüllen das Rätsel um den Ursprung der Yo-kai Watch. Obendrein können sie erstmals mit ihren Lieblings-Yo-kai Online-Gefechte austragen und im neuen lokalen Mehrspieler-Modus Yo-Kai Watch Blasters mit bis zu vier Spielern gemeinsam gegen andere Exemplare dieser fantastischen Wesen antreten", kommentiert Nintendo das Werk.

In Europa erscheint das Rollenspiel in den beiden Versionen "Yo-Kai Watch 2: Knochige Gespenster" und "Yo-Kai Watch 2: Kräftige Seelen", die mit jeweils fünf exklusiven Yo-Kai aufwarten, die on- wie offline getauscht werden können. Von der gewählten Version hängt auch ab, ob man die Handlung auf der Seite des Gespenster- oder des Seelen-Teams in Angriff nimmt.

