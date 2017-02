Zero Escape – The Nonary Games: Visual Novel-Sammlung erhält europäischen Veröffentlichungstermin

Freunde von japanischen Visual Novels sollten sich die Veröffentlichung der "Zero Escape: The Nonary Games"-Collection vormerken. Zunächst erscheinen alle drei Fassungen nur in der digitalen Version.

Wenn „Zero Escape: The Nonary Games“ am 24. März für den PC über Steam sowie für die PlayStation 4 erscheint, werden Fans Zugriff auf das „999“-Remake haben, was die beiden Ableger „Zero Escape: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors“ sowie „Zero Escape: Virtue’s Last Reward“ einschließt.

Der Hersteller Aksys Games verspricht für die Neuauflage neben hochauflösenden Grafiken auch frische Features, wobei noch unklar ist, was das genau beinhaltet. Klar ist aber, dass „Zero Escape: The Nonary Games“ eine englische und japanische Synchronisation bieten wird.

Die Anhängerschaft in Europa wird das Spiel fürs Erste auf digitalem Weg beziehen müssen. Die Nordamerikaner dürfen bei der PlayStation 4- und Vita-Version alternativ auch bei der Retail-Fassung zuschlagen. Während die Handheld-Variante in unseren Gefilden erst später im Laufe des Jahres zu haben sein wird – dann jedoch in beiden Versionen – soll auch die Konsolenfassung zukünftig in einer Verpackung im Händlerregal zu finden sein. Wann genau, ist bis dato noch unbekannt.

Quelle: PS Lifestyle

