Assassin’s Creed Origins: Downloadgröße des neuen Action-Rollenspiels aufgetaucht

Das Action-Rollenspiel "Assassin's Creed: Origins" wird am 27. Oktober 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Ein neuer Eintrag im Xbox Store verrät uns bereits heute die vermeintliche Downloadgröße des neuesten Meuchelmörder-Abenteuers.

In wenigen Wochen wird das Action-Rollenspiel "Assassin’s Creed: Origins" für die PlayStation 4, Xbox One und den PC in den weltweiten Handel kommen. Neben einer Einzelhandelsversion werden die Interessenten beim Kauf auch auf eine Downloadversion zurückgreifen können. Im Xbox Store ist inzwischen auch ein Hinweis auf die Downloadgröße von "Assassin’s Creed: Origins" aufgetaucht.

Demnach werden die Xbox One-Spieler knapp 42,3 Gigabyte herunterladen müssen, um mit Bayek in das antike Ägypten zu reisen. Inwieweit sich die Größen der PlayStation 4- und PC-Versionen unterscheiden werden, ist noch nicht bekannt.

Zum Ausklang der Woche bedachte uns Ubisoft mit einem neuen Cinematic-Trailer zu "Assassin's Creed Origins". Dieser soll vor dem offiziellen Release noch einmal...

In "Assassin’s Creed: Origins" werden die Spieler die Geheimnisse der Pharaonen, Pyramiden und Hieroglyphen aufdecken, während sie auch die Anfänge der Bruderschaft der Assassinen miterleben werden. In einer Gesellschaft, die kurz vor dem Zerfall steht, wird man etwas Neues erschaffen, das Jahrtausende überdauern soll.

"Assassin’s Creed: Origins" wird ab dem 27. Oktober 2017 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC im Handel erhältlich sein. In unserer Themenübersicht kann man zahlreiche weitere Nachrichten und Videos entdecken.

