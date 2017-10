Cuphead: 125.000 Steam-Verkäufe und freischaltbare Bonusfilter

"Cuphead" kam in der vergangenen Woche auf den Markt und sorgte allein auf Steam für mehr als 125.000 Verkäufe. Zudem wurde bekannt, dass im Titel weitere freischaltbare Filter auf euch warten.

Das in der vergangenen Woche veröffentlichte "Cuphead" fand allein auf Steam innerhalb der ersten Tage mehr als 125.000 Abnehmer. Das lässt sich den Erhebungen von SteamSpy entnehmen. Berücksichtigt werden dabei nicht die Verkäufe über den Windows Store und der Absatz, der auf der Xbox One generiert wurde. Denn veröffentlicht wurde "Cuphead" in der vergangenen Woche – genauer gesagt am 29. September 2017 – sowohl für den PC als auch für die Xbox One.

In "Cuphead" griffen die Entwickler den Look klassischer Zeichentrickfilme auf und mit bestimmten Leistungen im Spiel lässt sich die Retro-Erfahrung sogar weiter individualisieren. Wollt ihr beispielsweise den Schwarz-Weiß-Modus inklusive Audio-Filter aktivieren, müsst ihr mit der Schildkröte an den Docks im Welt-3-Hub reden. Im Anschluss gilt es, in allen sechs Jump’n’Run-Abschnitten (Forest Follies, Treetop Trouble, Funfair Fever, Funhouse Frazzle, Perilous Piers und Rugged Ridge) ein P-Ranking zu erzielen. Das passiert, indem ihr sie abschließt, ohne zu schießen. Im Anschluss kehrt ihr zur Schildkröte zurück.

Stößt hingegen der Streifenfilter auf euer Interesse, dann müsst ihr die außerhalb des Ladens in Welt 3 herumstehende Gabel mit Monokel ansprechen. Danach gilt es, in jedem Bosskampf mindestens ein A-Ranking zu erzielen und dann zur Gabel zurückzukehren. Auch mit ein paar eingestreuten B-Rankings soll sich der Modus aktivieren lassen, berichtet Gamespot. Schließt ihr "Cuphead" ab, dann erhaltet ihr Zugang zum Experten-Modus, bei dem sich alles mit erhöhter Geschwindigkeit bewegt.

