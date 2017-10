Dead by Daylight: Leatherface für PS4 veröffentlicht

"Dead by Daylight" hat heute eine Erweiterung erhalten, die Leatherface in das Spiel bringt. Das gilt zumindest für die PS4-Version, denn auf dem PC und der Xbox One ist der Killer schon länger erhältlich.

"Dead by Daylight" wurde im vergangenen Monat mit einem neuen Charakter namens "Leatherface" bedacht, der zunächst nur für die PC- und Xbox One-Spieler zur Verfügung gestellt wurde. Die Exklusivität wurde inzwischen aufgehoben und der Killer kann auch von den PS4-Spielern auf die Konsole geladen werden. Zuvor werden im PlayStation Store allerdings 4,99 Euro fällig.

Zum neuen Charakter heißt es: "Was passiert, wenn der Körper wächst, der Verstand jedoch nicht nachkommt? Die Ängste und Sorgen eines Kindes, gefangen im Körper eines erwachsenen Mannes. Einem unberechenbaren Körper, der eine Kettensäge schwingt? Jemand, der weiß, was passiert, wenn du deiner Familie nicht gehorchst. Was passiert, wenn irgendjemand herausfinden sollte, was da im Eintopf schmort."

Weiter: "Leatherface ist nicht einfach nur der Irre mit der Maske aus Menschenhaut und einem wirren Verstand. Er sehnt sich auch nach Zuneigung und Anerkennung. Er hat sein Lehrgeld bezahlt und wurde zu dem gemacht, was er heute ist. Ein Wachhund, ein Beschützer, ein blinder Torwächter, der niemals Fragen stellt. Und mit seiner Kettensäge kann er jedes Problem lösen."

