Games with Gold: Die ersten Gratis-Titel des Monats Oktober 2017 stehen bereit

Ein neuer Monat, zwei neue kostenlose Spiele. Auf der Xbox One und der Xbox 360 stehen ab sofort die ersten beiden Gratis-Titel für den Games with Gold-Monat Oktober 2017 bereit. Worauf dürfen sich Inhaber einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft freuen?

Auch im neuen Monat Oktober 2017 dürfen sich Inhaber einer gültigen Xbox Live Gold-Mitgliedschaft auf der Xbox 360 sowie der Xbox One auf neue kostenlose Spiele freuen.

An dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert, dass die ersten Gratis-Titel des Monats Oktober 2017 ab sofort zur Verfügung stehen und ohne weitere Kosten heruntergeladen werden können. Auf der Xbox One wartet mit sofortiger Wirkung und bis zum 31. Oktober das Indie-Abenteuer "Gone Home".

Games with Gold: Gone Home und Rayman 3 HD stehen bereit

"Gone Home" entstand bei den Entwicklern von The Fullbright Company und bietet euch die Möglichkeit, ein Haus im Pazifischen Nordwesten in der First-Person-Perspektive zu erkunden. Ihr schlüpft in die Rolle der jungen Kaitlin Greenbriar, die nach einem Auslandsjahr in Europa nach Hause zurückkehrt und ein leeres Haus wiederfindet.

Nun liegt es an Kaitlin, den Geschehnissen der vergangenen Monate auf den Grund zu gehen. Auf der Xbox 360 wartet ab sofort "Rayman 3 HD", das bis zum 15. Oktober gratis heruntergeladen werden und dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One gespielt werden kann.

