Gran Turismo Sport: Infos und Termin zur Demo

Falls ihr "Gran Turismo Sport" vor dem Kauf testen möchtet, dann bietet sich in Kürze eine Gelegenheit dazu. Dank einer Demo könnt ihr die PS4-Rennsimulation einige Tage lang kostenlos ausprobieren.

Sony hat auf dem offiziellen PlayStation Blog mitgeteilt, dass "Gran Turismo Sport" in Kürze mit einer zeitlich begrenzten Demo bedacht wird. Zur Verfügung gestellt wird eine viertägige Schnupperversion, die vom 9. Oktober 2017 (11:00 MEZ) bis zum 12. Oktober 2017 (14:00 MEZ) gespielt werden kann. Der Preload über den PlayStation Store startet am 7. Oktober 2017 um 11 Uhr MEZ.

Der während der Demophase von "Gran Turismo Sport" erspielte Fortschritt geht übrigens nicht vollständig verloren, denn das im Spiel verdiente Geld (bis zu $1MM) kann zum Start der Vollversion am 18. Oktober 2017 übertragen werden. Die Demoversion von "GT Sport" bietet laut Polyphony Digital und Sony einen umfangreichen Einblick in die neuen Features, die die Zukunft des Motorsports "für alle Fahrer – von Anfängern bis zu Veteranen mit 20 Jahren Erfahrung – prägen wird". Ihr könnt dabei eure Fahrzeuge tunen und durch das neue Matchmaking-System tretet ihr stets gegen Fahrer mit ähnlichen Fähigkeiten an.

"Zu Beginn der Demo wählen die Fahrer zunächst zwischen folgenden Modi: Sport, Kampagne oder Arcade. Neue Features, wie der innovative Scapes-Fotomodus und der Editor für Benutzerlackierungen, sind ebenfalls zum ersten Mal verfügbar", heißt es auf dem PlayStation Blog. "Im Sportmodus können die Fahrer ihre wahre Schnelligkeit zeigen, denn hier geht es um die besten Rundenzeiten. Am Ende jeder Qualifizierungsrunde beginnt ein kompromissloser Kampf mit bis zu 24 Autos, die von Fahrern mit ähnlichen Fähigkeiten gesteuert werden, weshalb jedes Rennen ausgeglichen, fair und umkämpft sein wird."

Die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment und Polyphony Digital haben weitere Videos zur kommenden Rennsimulation "Gran Turismo Sport" bereitgeste...

Im Kampagnenmodus von "Gran Turismo Sport" könnt ihr eure fahrerischen Fähigkeiten in verschiedenen Herausforderungen, Missionen und im Streckenerfahrung-Modus verbessern. "Jeder dieser Modi spielt eine wichtige Rolle dabei, die Fahrer auf den Online-Wettkampf gegen andere Spieler vorzubereiten", so die Macher. Hinzu gesellt sich ein Arcade-Modus, in dem ihr direkt mit einer großen Auswahl an Fahrzeugklassen auf drei Strecken mit unterschiedlichen Terrains loslegen könnt. Weitere Einzelheiten zu "Gran Turismo Sport" und zur Demo findet ihr auf dem PlayStation Blog.

Auch interessant