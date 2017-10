Horizon Zero Dawn: Händler listet eine Game of the Year-Edition

Werden Sony Interactive Entertainment und Guerrilla Games eine Komplettfassung von "Horizon: Zero Dawn" veröffentlichen? Ein Händler listet zumindest schon einmal die Game of the Year-Edition.

Sony Interactive Entertainment und Guerrilla Games hatten im vergangenen März das Action-Rollenspiel "Horizon: Zero Dawn" exklusiv für die PlayStation 4 in den weltweiten Handel gebracht und die Spieler mit der Geschichte von Aloy so sehr begeistert, dass man am 7. November 2017 mit "The Frozen Wilds" eine umfangreiche Story-Erweiterung veröffentlichen wird.

Allerdings ist bei einem Händler ein Eintrag zu "Horizon: Zero Dawn – Game of the Year Edition" aufgetaucht. Laut Play-Asia soll die Game of the Year-Edition am 5. Dezember 2017 in Asien erscheinen. Zeitlich würde die Veröffentlichung einer Komplettfassung, die sowohl das Hauptspiel als auch die "The Frozen Wild"-Erweiterung umfasst, passen.

Zum Spiel heißt es von offizieller Seite: "Sieh die Welt durch die Augen von Aloy, einer Frau, die seit ihrer Geburt von ihrem Stamm gemieden wird, und begleite sie auf ihrer Mission, die tiefsten Geheimnisse der Vergangenheit zu enthüllen. Stelle dich in einer üppigen Welt, die der Zerstörung der Menschheit entgegensieht, verfeindeten Stämmen und entsetzlichen mechanisierten Kreaturen."

"Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds" hat einen Termin erhalten. Wie Sony und Guerrilla Games auf dem PlayStation Blog mitgeteilt haben, erscheint das 20 Euro t...

Eine offizielle Ankündigung steht jedoch noch aus. Somit kann man sich noch nicht sicher sein, ob Sony Interactive Entertainment tatsächlich in wenigen Monaten eine Komplettfassung von "Horizon: Zero Dawn" veröffentlichen wird. Zumindest wäre es nützlich die vollständigen Inhalte des Action-Rollenspiels gekoppelt zu haben.

Horizon Zero Dawn Game of the Year Edition listed on Play-asia https://t.co/VNp2FJhhi3 pic.twitter.com/7wgzUYM6Fa — Wario64 (@Wario64) 3. Oktober 2017

