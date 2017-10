Nioh: Complete Edition für PC angekündigt und Systemanforderungen

Koei Tecmo Games hat am heutigen Montag mitgeteilt, dass die "Nioh: Complete Edition" auch für den PC auf den Markt kommen wird. Schon vor einigen Tagen wurde die erweiterte Fassung für die PlayStation 4 enthüllt.

Koei Tecmo Games hat soeben mitgeteilt, dass "Nioh" als "Complete Edition" für den PC veröffentlicht wird. Auch einen Termin gibt es bereits. Der Launch wird am 7. November 2017 erfolgen. Die "Nioh: Complete Edition" umfasst neben dem ursprünglichen Hauptspiel die drei Story-Erweiterungen "Dragon of the North", "Defiant Honor" und "Bloodshed’s End".

Die PC-Version von "Nioh" wird zudem mit zwei Anzeigemodi ausgestattet: Der "Action Mode" wird laut Hersteller stabile 60 Bilder pro Sekunde ermöglichen. Wählt ihr hingegen den "Movie Mode", dann könnt ihr euch auf eine Auflösung von bis zu 4K einstellen. Weiter unten seht ihr die offiziellen PC-Systemanforderungen, die verraten, wie potent euer Rechenknecht sein muss.

Koei Tecmo Games hat die sogenannte "Nioh Complete Edition" angekündigt. Termine gibt es bislang aber nur für den japanischen Markt. Zudem steht ein Trailer z...

Die "Nioh: Complete Edition" wird auch für die PlayStation 4 auf den Markt kommen. Die Ankündigung der Konsolen-Fassung der erweiterten Spielversion halten wir hier für euch bereit.

PC-Systemanforderungen für Nioh

Minimum:

Betriebssystem: Windows 10 64bit, Windows 8.1 64bit, Windows 7 64bit

Windows 10 64bit, Windows 8.1 64bit, Windows 7 64bit Prozessor: Intel Core i5 3550 oder besser

Intel Core i5 3550 oder besser Arbeitsspeicher: 6 GB RAM

6 GB RAM Graphics: NVIDIA GeForce GTX 780 VRAM 3GB oder besser – AMD Radeon R9 280 VRAM 3GB oder besser

NVIDIA GeForce GTX 780 VRAM 3GB oder besser – AMD Radeon R9 280 VRAM 3GB oder besser DirectX: Version 11

Version 11 Netzwerk: Breitband-Internet

Breitband-Internet Speicher: 100 GB dreier Speicherplatz

100 GB dreier Speicherplatz Soundkarte: 16 bit stereo, 48KHz WAVE-Support

Empfohlen:

Betriebssystem: Windows 10 64bit, Windows 8.1 64bit, Windows 7 64bit

Windows 10 64bit, Windows 8.1 64bit, Windows 7 64bit Prozessor: Intel Core i7 4770K oder bsser

Intel Core i7 4770K oder bsser Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 VRAM 6GB oder besser – AMD Radeon R9 380X VRAM 4GB oder besser

NVIDIA GeForce GTX 1060 VRAM 6GB oder besser – AMD Radeon R9 380X VRAM 4GB oder besser DirectX: Version 11

Version 11 Netzwerk: Breitband-Internet

Speicher: 100 GB freier Speicherplatz

100 GB freier Speicherplatz Soundkarte: 16 bit stereo, 48KHz WAVE-Support

Auch interessant