Overwatch: Steht die Enthüllung eines weiteren Helden bevor?

Könnte Blizzard Entertainment in Kürze einen weiteren spielbaren Helden für den Shooter "Overwatch" enthüllen? Der verantwortliche Game Director Jeff Kaplan könnte es zumindest angedeutet haben.

In wenigen Wochen findet der alljährliche Ableger der BlizzCon statt. Wenig überraschend möchten die Entwickler von Blizzard Entertainment den diesjährigen Ableger der hauseigenen Messe nutzen, um verschiedene neue Projekte zu enthüllen.

Könnte sich unter diesen auch die Ankündigung beziehungsweise Enthüllung eines neuen spielbaren Charakters zum erfolgreichen Multiplayer-Shooter "Overwatch" befinden? Ein aktueller Beitrag, den der verantwortliche Game Director Jeff Kaplan im offiziellen Forum hinterließ, könnte es zumindest andeuten.

So wurde Kaplan von der Community gefragt, wer denn eigentlich die sogenannten Dropships in der Welt von "Overwatch" steuert. Seine kurze und knappe Antwort: "Ray". Nun kann natürlich spekuliert werden, was sich hinter "Ray" genau verbirgt.

Derzeit wird zum einen vermutet, dass es sich bei "Ray" um eine künstliche Intelligenz handeln könnte, die die Dropships steuert. Andere hingegen vermuten, dass wir es hier mit dem mittlerweile 26. Helden zu tun haben, der in Kürze enthüllt werden soll.

Möglicherweise schon auf der BlizzCon 2017, die am 4. und 5. November stattfindet?

