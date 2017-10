Paris Games Week: Sony nennt Details zum Livestream

Sony Interactive Entertainment hat heute einige weitere Informationen zum Livestream von der Paris Games Week verraten. Schließlich findet die Messe bereits in wenigen Wochen statt.

Im vergangenen August hatte Sony Interactive Entertainment bereits mitgeteilt, dass man in diesem Jahr auf die Paris Games Week zurückkehren wird, um im Rahmen einer Pressekonferenz neue Projekte und Informationen zu bereits enthüllten Spielen vorzustellen. In diesem Jahr wird die Messe vom 1. bis zum 5. November 2017 stattfinden, wobei der PlayStation Media Showcase 2017 bereits am 30. Oktober 2017 veranstaltet wird.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog hat Sony Interactive Entertainment einige weitere Informationen zur eigenen Paris Games Week-Präsenz mitgeteilt. Dabei heißt es: "Am 30. Oktober ab 16 Uhr MEZ startet 'PlayStation Live From Paris Games Week' mit einer Vielzahl an Updates und Ankündigungen, bevor es direkt mit der 'Paris Games Week 2017'-Medienpräsentation weitergeht, bei der ihr einen Blick auf einige spektakuläre neue Spiele für PS4 und PS VR werfen könnt."

Auch in diesem Jahr wird die Paris Games Week dazu einladen, zahlreiche Spiele anzuspielen. Im Vorfeld der eigentlichen Messe veranstaltet Sony die traditionel...

Somit wird man den Livestream noch vor dem Start der Pressekonferenz beginnen. Denn die Pressekonferenz soll am 30. Oktober 2017 um 17 Uhr starten. Auf den verschiedenen Video- und Streaming-Portalen wie playstation.com/pgw, Twitch, YouTube oder Facebook kann man das Event verfolgen. Zu gegebener Zeit werden wir noch einmal an die Live-Übertragungen erinnern.

