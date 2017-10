PlayStation Store: Neuerscheinungen der Woche fÃ¼r PS4 und PS Vita

Sony hat soeben die wöchentliche Übersicht über die Neuerscheinungen im PlayStation Store veröffentlicht. Sie gewährt einen Blick auf die Spiele, die ab heute im PlayStation Store an den Start gehen. Ab morgen stehen übrigens die PlayStation Plus-Spiele für Oktober zum Download bereit.

Sony hat auf dem PlayStation Blog verraten, mit welchen Neuerscheinungen ihr in dieser Woche im PlayStation Store rechnen könnt. Zu den Highlights der kommenden Tage zählen die Rollenspiel-Neuauflage "Dragon’s Dogma: Dark Arisen“ für PlayStation 4 und die Jagdsimulation "theHunter: Call of the Wild“, die sogar schon heute an den Start ging. Neu ist auch der Virtual Reality-Titel "Everest VR“ für PlayStation VR.

Zudem gehen morgen die PlayStation Plus-Spiele für Oktober 2017 an den Start. Wollt ihr wissen, was euch als Abonnement in diesem Monat erwartet, dann werft einen Blick auf die Liste, die wir hier für euch bereithalten. Und nicht vergessen: Die PlayStation Plus-Spiele für September 2017 können nur noch bis morgen ohne Zusatzkosten geladen werden. Nachfolgend seht ihr die Übersicht über die Neuerscheinungen der Woche für PS4 und PS Vita.

PS4

theHunter: Call of the Wild – 2. Oktober

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – 3. Oktober

Battle Chasers: Nightwar – 3. Oktober

Just Dance 2018 Demo – 3. Oktober

DreamWorks Voltron VR Chronicles (Nur in Australien, NZ & UK) – 3. Oktober

Expand – 3. Oktober

Expand + Soundtrack Bundle – 3. Oktober

Factotum 90 – 3. Oktober

Mystik Belle – 3. Oktober

Twin Robots – 4. Oktober

Everest VR – 4. Oktober

JYDGE – 4. Oktober

Nebula Realms – 4. Oktober

Digerati Bundle 5 Pack Part 6 – 4. Oktober

LAWS OF MACHINE – 4. Oktober

Vermintide: The Arrogance Lost Collection – 5. Oktober

A Hole New World – 6. Oktober

Marvel Heroes Omega – Black Bolt Pack – 6. Oktober

PS Vita

Twin Robots – 4. Oktober

Fallen Legion Bundle – 4. Oktober

Save the Ninja Clan – 6. Oktober

PS4 DLC

2. Oktober

War Thunder – Object 120 Advanced Pack

3. Oktober

Batman: The Enemy Within – Episode 2

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Jäger Covert Set

Tortuga – INFINITE MINIGOLF

Auch interessant