South Park Die rektakuläre Zerreissprobe: Verewigt euren Furz im Spiel

Unter dem Namen "I am the fart" rief Ubisoft einen reichlich schrägen Wettbewerb aus. Mit diesem wird es euch ermöglicht, euren Furz in "South Park: Die rektakuläre Zerreissprobe" zu verewigen.

Aktuell bereitet sich Ubisoft auf die nahende Veröffentlichung des ausgefallenen Rollenspiels "South Park: Die rektakuläre Zerreissprobe" vor.

Dieses wird nach verschiedenen Verschiebungen ab dem 17. Oktober für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich sein. Um den Titel entsprechend zu bewerben, entschloss sich Ubisoft dazu, einen reichlich schrägen Wettbewerb zu "South Park: Die rektakuläre Zerreissprobe" ins Leben zu rufen.

South Park: Die rektakuläre Zerreissprobe – Ubisoft startet 'I am the fart'-Wettbewerb

Dieser trägt den Namen "I am the fart" und wird euch die Möglichkeit bieten, euren besten Furz in "South Park: Die rektakuläre Zerreissprobe" zu verewigen. Einsendeschluss ist der 16. Oktober. Am 23. Oktober werden die Gewinner über die verschiedenen sozialen Netzwerke bekannt gegeben.

„Der weltweite Wettbewerb ‚I am the fart‘ läuft vom 2. Oktober bis zum 16. Oktober. Die furchtlosen Kandidaten müssen nur ein Video auf www.iamthefart.com hochladen, in dem sie ihre besonderen Talente präsentieren. Nach Einsendeschluss wird eine Jury, bestehend aus den Mitgliedern des San Francisco Studios, Mr. Methan sowie einem Repräsentanten der South Park Digital Studios, den Gewinner küren. Er wird nach San Francisco fliegen, um das Ubisoft-Studio aufzusuchen und dort seinen Sound für das Spiel aufzunehmen“, so Ubisoft.

