Nachdem bisher unklar war, wann "Stardew Valley" im Endeffekt den Weg auf Nintendos Switch finden wird, geht nun alles schneller als gedacht. Offiziellen Angaben zufolge wird es nämlich schon diese Woche so weit sein.

Mit "Stardew Valley", das bewusst als geistiger Nachfolger zur legendären "Harvest Moon"-Reihe vermarktet wurde, gelang dem Ein-Mann-Studio Concerned Ape ein echter Überraschungshit.

Nachdem der Titel den PC beziehungsweise die Steam-Charts im Sturm eroberte, wurden Ende des vergangenen Jahres auch die Xbox One sowie die PlayStation 4 mit entsprechenden Umsetzungen bedacht. Vor wenigen Monaten wurde zudem eine Version für Nintendos Switch angekündigt.

Stardew Valley: Die Switch-Version hat endlich einen Termin

Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, erteilte Nintendo der Switch-Version von "Stardew Valley" grünes Licht. Somit kann der Titel schon in Kürze ersche...

Wann diese im Endeffekt erscheinen sollte, war bisher allerdings unklar, da von offizieller Seite nur davon gesprochen wurde, dass es "in Kürze" so weit sein wird. Ein Aussage, die wir laut einer aktuellen Ankündigung der Macher wörtlich nehmen können.

Wie diese über den hauseigenen Blog bekannt gaben, wird "Stardew Valley" noch in dieser Woche für Switch erscheinen. Genau genommen soll es am kommenden Donnerstag, den 5. Oktober so weit sein. Der Preis für die digitale Fassung wird bei knapp 15 Euro liegen.

Quelle: Concerned Ape

Auch interessant