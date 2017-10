Super Mario Odyssey: Königreiche und Kostüme im neuen Trailer

Nintendo hat heute einen weiteren Trailer zum in wenigen Wochen erscheinenden 3D-Platformer "Super Mario Odyssey" bereitgestellt, der die verschiedenen Königreiche und Kostüme zeigt, die bisher enthüllt worden sind.

In wenigen Wochen bringt Nintendo den neuesten 3D-Platformer "Super Mario Odyssey" exklusiv auf die Nintendo Switch. Heute präsentiert man uns bereits ein neues Video, das einen weiteren Blick auf die verschiedenen Königreiche und Kostüme wirft, die bisher offiziell angekündigt wurden.

Die Spieler werden in "Super Mario Odyssey" ein weiteres Mal in die Rolle des früheren Klempners schlüpfen. Dabei treffen sie im Hut-Königreich auf Cappie, der das gesamte Abenteuer an Marios Seite zu sehen sein wird. Die lebendige Mütze ist in der Lage die Kontrolle verschiedener Gegner und Lebewesen zu übernehmen, die zum Lösen der zahlreichen Rätsel benötigt werden.

"Super Mario Odyssey" wird am 27. Oktober 2017 für die Nintendo Switch erscheinen. Mario wird sich als ungeladener Gast zur Hochzeit von Bowser und Prinzessin Peach begeben. Da dies eine sehr lange Reise ist, muss Mario sein Luftschiff stets mit neuem Treibstoff betanken, den er in den verschiedenen Königreichen findet. In jedem Königreich kann er auch neue Kleidung kaufen, die zum jeweiligen Land passt.

